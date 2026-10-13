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Индекс российских гособлигаций снизился до 111,15 пунктов

Индекс российских гособлигаций снизился до 111,15 пунктов

Индекс гособлигаций России снизился до 111,15 базисных пунктов, при этом большинство ликвидных ОФЗ показали рост на 0,1-0,2%.

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