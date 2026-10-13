Индекс российских гособлигаций снизился до 111,15 пунктов

Индекс гособлигаций России снизился до 111,15 базисных пунктов, при этом большинство ликвидных ОФЗ показали рост на 0,1-0,2%.
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