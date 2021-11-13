Разгадана тайна 300 тысяч амнистированных мигрантов в России

Анатолий

Дураку даже видно, что мигранты это опасность России. А тут коженовы нам макароны на уши вешают. И кожиновых и ху. снуллиных вместе с мигрантами в самолёты и за бугор. Ну и аргумент - денег на выдворение нет. Это же издевательство над россиянами. Они здесь прирост опасных преступлений на треть дают за год. А у кожиновых сожаление, что денег на выдворение нет. И ещё, кто это против того, чтобы на границе прямо не идентифицировать этих активных из близкого зарубежья? А запускать сюда , а потом отлавливать рыбку в мутной в воде. Граница у ФСБ, а отлавливает МВД. Вот и заслушать Колокольцева с директором ФСБ в Думе. И не надо секретов больших. Пусть нам покажут. С одной стороны нам говорят, что увеличивается опасность проникновения в Россию через границу террористов с забугорья. Что требует , конечно, увеличения субсидий для предотвращения. А с другой стороны хаснуллины плачут, что без увеличения притока нам не выжить. А МВД смотрит и ждет, что всё будет продолжаться так , как есть. Вода будет мутной, рыбы будет много. Всё будет для всех ОК. Так что ли?