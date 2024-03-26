Москвичей пригласили на выставку пейзажа в Музей В.А. Тропинина

Выставка «Пространство. Воздух. Свет» о русской пейзажной традиции открылась в Музей В.А. Тропинина. Об экспозиции рассказал куратор выставки художник, заслуженный работник культуры России Владимир Богачев.
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