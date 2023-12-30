Генерал ВСУ признал военное превосходство России

Генерал ВСУ Кривонос признал превосходство России в производстве вооружения Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос признал превосходство России в производстве вооружений, а также раскритиковал работу украинских чиновников.
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