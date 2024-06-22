Вцепившись синими пальцами в четыреста четверку, Запад начинает терять хватку на других направлениях.
Великое очищение. Грузия круто отворачивается от Запада
Комментарии
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М
ММ
"пропаганда содомии является инструментом разрушения православных национальных ценностей и вредит и так не самой хорошей демографии " О, придумал. Надо разрешить содомию при предъявлении справки о рождении не менее троих детей! А пока они троих детей делать будут, глядишь и не содомии будет...
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12 час.
Галина Чужая
Неужели Грузия всё-таки очнулась от западного гипноза и поняла, что они самостоятельное государство со своими вИдением как строить государство, а не под диктовку чьих-то интересов.
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10 час.
Авас Анекак
на верном пути товарищи
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2 час.
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