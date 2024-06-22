Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • виктор сапожков
    И сколько еще Россия будет эти плевки терпеть?«Ещё триколор раз...
  • Лев Сивохин
    Похоже Питер превращается в либерально-демократическую столицу во главе с Бегловым. Пора бы кой-кому власть употребить.«Ещё триколор раз...
  • Авас Анекак
    на верном  пути товарищиВеликое очищение....

Великое очищение. Грузия круто отворачивается от Запада

Великое очищение. Грузия круто отворачивается от Запада

Вцепившись синими пальцами в четыреста четверку, Запад начинает терять хватку на других направлениях.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;пропаганда содомии является инструментом разрушения православных национальных ценностей и вредит и так не самой хорошей демографии &quot; О, придумал. Надо разрешить содомию при предъявлении справки о рождении не менее троих детей! А пока они троих детей делать будут, глядишь и не содомии будет...
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12 час.
Галина Чужая
Неужели Грузия всё-таки очнулась от западного гипноза и поняла, что они самостоятельное государство со своими  вИдением как строить государство, а не под диктовку  чьих-то интересов.
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10 час.
Авас Анекак
на верном  пути товарищи
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2 час.

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