Великое очищение. Грузия круто отворачивается от Запада

М

ММ

"пропаганда содомии является инструментом разрушения православных национальных ценностей и вредит и так не самой хорошей демографии " О, придумал. Надо разрешить содомию при предъявлении справки о рождении не менее троих детей! А пока они троих детей делать будут, глядишь и не содомии будет...