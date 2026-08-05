Осколок пробил легкое: мама 11-летней девочки рассказала о страшных минутах атаки БПЛА на пляже в Архипо-Осиповке

Осколок пробил легкое: мама 11-летней девочки рассказала о страшных минутах атаки БПЛА на пляже в Архипо-Осиповке11-летняя девочка, которая пострадала во время атаки беспилотников на пляж в Архипо-Осиповке, до сих пор находится в реанимации.
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