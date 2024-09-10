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"ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗЕЛЕНСКОГО В ТЯЖЁЛОМ ПОЛОЖЕНИИ": ОТСТУПЛЕНИЕ ВСУ ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПАД ВОСПРИМЕТ КАК ПРОВАЛ

"ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗЕЛЕНСКОГО В ТЯЖЁЛОМ ПОЛОЖЕНИИ": ОТСТУПЛЕНИЕ ВСУ ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПАД ВОСПРИМЕТ КАК ПРОВАЛ

Стало известно, почему Зеленский не выпускает ВСУ из Курской области – западные страны воспримут отступление как провал.

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