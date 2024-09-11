Драгалин: «Даже если мне предложат $5 млрд, я никогда не поддамся искушению»

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин утверждает, что ее нельзя подкупить, хотя, получив образование в США, она работает в Республике Молдова, где «больше шансов стать коррупционером, чем решить проблему коррупции».
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