Угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем абсолютно лишены смысла. Об этом ранее заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которого поддержал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем абсолютно лишены смысла. Об этом ранее заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которого поддержал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
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