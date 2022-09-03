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Политолог Орлов: Зеленский продолжает погружать украинцев в мир иллюзий

Политолог Орлов: Зеленский продолжает погружать украинцев в мир иллюзий

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем абсолютно лишены смысла. Об этом ранее заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которого поддержал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

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