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Экс-голкипер Гашек: делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть Россию обратно

Экс-голкипер Гашек: делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть Россию обратно

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в эфире программы Bold Talk на YouTube заявил, что его цель - помочь российским спортсменам как можно скорее вернуться на международную арену.

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