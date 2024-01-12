Экс-голкипер Гашек: делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть Россию обратно

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в эфире программы Bold Talk на YouTube заявил, что его цель - помочь российским спортсменам как можно скорее вернуться на международную арену.
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