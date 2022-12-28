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Шестеркин отбил 26 бросков «Вашингтона» из 29. У него 10 поражений в сезоне при 17 победах

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 29 в матче чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (0:4).

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