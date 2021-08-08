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The Hill: Россия способна «полностью опустошить» США с помощью ядерных атак

The Hill: Россия способна «полностью опустошить» США с помощью ядерных атак

Российская Федерация способна «полностью опустошить» Соединенные Штаты с помощью ядерных ударов. На это указывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежных СМИ.

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