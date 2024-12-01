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Аналитик Оберг назвал попытку включить Украину в НАТО "большой ошибкой" альянса

Аналитик Оберг назвал попытку включить Украину в НАТО "большой ошибкой" альянса

Попытка сделать Украину членом НАТО является самой большой ошибкой альянса в истории. Такое мнение выразил директор аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в интервью YouTube-каналу Neutral Studies.

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