Безумству храбрых, как говорится… Валере Кострину!

На съемках случалось немало казусов.Валерий Кострин, художник-постановщик картины «Звезды пленительного счастья», рассказывал:Мотыль (режиссер) всегда был щепетилен в отношении исторических нюансов, требуя точного воспроизведения деталей, будь то военная форма, ордена или интерьеры нужной эпохи.
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