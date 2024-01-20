Безумству храбрых, как говорится… Валере Кострину!

На съемках случалось немало казусов.Валерий Кострин, художник-постановщик картины «Звезды пленительного счастья», рассказывал:Мотыль (режиссер) всегда был щепетилен в отношении исторических нюансов, требуя точного воспроизведения деталей, будь то военная форма, ордена или интерьеры нужной эпохи.