Сгорел на работе 🔥🔥🔥 В Новоаннинском районе на трассе возле хутора Дурновского вспыхнула фура. На место ЧП оперативно прибыли пожарные.
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Сгорел на работе 🔥🔥🔥 В Новоаннинском районе на трассе возле хутора Дурновского вспыхнула фура. На место ЧП оперативно прибыли пожарные.