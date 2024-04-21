Как быстро избавиться от икоты в домашних условиях. Как избавиться от икоты 123RF/legion-media.ru Человек начинает икать из-за судорожного сокращение межреберных мышц и диафрагмы — органа, участвующего в процессе дыхания.
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