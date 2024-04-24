В Барнауле отменили концерт рэпера Xolidayboy

Изначально сообщалось о переносе площадки, но за день до концерта стало известно, что его отменили Выступление Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев), получившего известность благодаря песне "Моя хулиганка", отменили в Барнауле.
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