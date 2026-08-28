МИД РФ снизил ожидания от возможного диалога с Европой

Москва скептически оценивает намерения Европы возобновить контакты. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин осудил военную поддержку Киева и санкции против России, подчеркнув, что действия ЕС противоречат заявленным планам.
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