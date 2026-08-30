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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Авангарда»: «Лазарет переполнен, не исключаю, что будут какие-то сделки и обмены. Но пока будем обходиться своими ребятами»

Генеральный менеджер « Авангарда »  Алексей Сопин  высказался о ситуации с травмами в команде. «Сейчас возможность для ребят из системы проявить себя.

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