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Когда Казахстан может присоединиться к Союзному государству РФ и РБ

Когда Казахстан может присоединиться к Союзному государству РФ и РБ

Одно из самых важных политических событий последнего времени – это заочный спор между президентами Лукашенко и Токаевым по поводу будущего Союзного государства России и Белоруссии, кому и зачем оно нужно и стоит ли вообще к нему присоединяться.

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