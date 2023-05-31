Когда Казахстан может присоединиться к Союзному государству РФ и РБ

Одно из самых важных политических событий последнего времени – это заочный спор между президентами Лукашенко и Токаевым по поводу будущего Союзного государства России и Белоруссии, кому и зачем оно нужно и стоит ли вообще к нему присоединяться.
Одно из самых важных политических событий последнего времени – это заочный спор между президентами Лукашенко и Токаевым по поводу будущего Союзного государства России и Белоруссии, кому и зачем оно нужно и стоит ли вообще к нему присоединяться.
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