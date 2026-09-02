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В Бурятии сформировали бригады охотников для защиты жителей от медведей

В Бурятии создали 17 специализированных бригад из опытных охотников на медведей. Группы должны реагировать на сообщения о появлении медведей рядом с населенными пунктами, выезжать на место и при подтверждении угрозы принимать меры по изъятию животного.

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