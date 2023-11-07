Леонид Огуль: В Астрахани врачи подарят детям чудо. «Операция Улыбка» началась в регионе

6 ноября в Астрахани стартовала благотворительная акция «Операция Улыбка». Лучшие челюстно-лицевые и пластические хирурги, анестезиологи, медицинские сестры, педиатры, логопеды и другие врачи из Москвы, Владимира, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Таганрога, Владикавказа, Красноярска, Краснодара, Томска собрались, чтобы бесплатно вернуть детям с расщелиной губы и неба улыбку.