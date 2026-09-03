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Происшествия

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В Курганской области Госавтоинспекция приняла участие в молодежном форуме «УТРО» с площадкой по безопасности и профориентации

В рамках масштабного молодежного форума Уральского федерального округа «УТРО», который проходит в Курганской области со 2 по 6 сентября, сотрудники Госавтоинспекции организовали специализированную интерактивную площадку.

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