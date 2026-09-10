Федерация футбола Франции отозвала поддержку Инфантино

Федерация футбола Франции (FFF) объявила, что не будет поддерживать кандидатуру Джанни Инфантино, баллотирующегося на новый срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) в марте 2027 года.
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