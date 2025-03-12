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Петербургский дневник

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В Петербурге успешно завершен масштабный проект по реконструкции теплосетей в квартале Озеро Долгое

В Петербурге успешно завершен масштабный проект по реконструкции теплосетей в квартале Озеро Долгое

Они обеспечивают теплом около 13 тысяч жителей района АО «ТЭК СПб» завершило комплексную модернизацию тепловых сетей в квартале 27А Озеро Долгое, расположенном в границах улиц Шаврова, Долгоозерной, проспектов Авиаконструкторов и Комендантского.

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