Масалитин о ЦСКА: «Файзуллаеву и Облякову надо дать свободу, не нужно привязывать их к флангам. «Байер» заиграл в два плеймейкера и стал супер» 

«Жду от ЦСКА в весенней части атакующего футбола, потому что если будут голы, то будут и победы. У ЦСКА есть группа футболистов, которая расположена к атакующему футболу, просто надо это реализовать, может, поменять схему.
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