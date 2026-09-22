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Физика и история станут обязательными экзаменами в вузах для ещё нескольких направлений

Физика и история станут обязательными экзаменами в вузах для ещё нескольких направлений

Минобрнауки России планирует изменить правила поступления в вузы с 2027 года. Число направлений, при поступлении на которые абитуриенты должны будут сдавать физику, вырастет до 37, а профилей с обязательной историей — до 35.

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