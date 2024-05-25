Гладков сообщил о сгоревших автомобилях после повторного обстрела Шебекино

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) повторно обстреляли Шебекино из реактивных систем залпового огня (РСЗО), никто не пострадал, однако в результате попадания снарядов загорелись хозпостройка частного жилого домовладения и четыре легковых автомобиля.