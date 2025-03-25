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Царьград

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ЦРУ призналось, что осуществляло химические диверсии против СССР, отравляя поставляемый из Кубы сахар

ЦРУ призналось, что осуществляло химические диверсии против СССР, отравляя поставляемый из Кубы сахар

Во времена Холодной войны Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) проводило не только разведывательные операции, но и откровенные акты экономической диверсии.

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