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Царьград

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Си Цзиньпин обратился с неожиданными словами к главе ООН

Си Цзиньпин обратился с неожиданными словами к главе ООН

Си Цзиньпин обратился с неожиданными словами к главе ООН. Китайский лидер заявил, что международное сообщество должно уважать законные права и интересы каждой страны, чтобы избежать возвращения к "закону джунглей".

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