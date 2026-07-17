Си Цзиньпин обратился с неожиданными словами к главе ООН. Китайский лидер заявил, что международное сообщество должно уважать законные права и интересы каждой страны, чтобы избежать возвращения к "закону джунглей".
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