Вселенная «сжульничала» при рождении? Новый эксперимент в ЦЕРНе приближает к пониманию асимметрии материи и антиматерии

Знаете, одна из самых больших загадок Вселенной звучит до смешного просто: почему мы вообще существуем? Точнее, почему существует вся эта материя — звёзды, планеты, мы с вами, — а вот антиматерии вокруг почти нет? Ведь по идее, после Большого взрыва их должно было родиться поровну.
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