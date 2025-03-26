Вселенная «сжульничала» при рождении? Новый эксперимент в ЦЕРНе приближает к пониманию асимметрии материи и антиматерии

Знаете, одна из самых больших загадок Вселенной звучит до смешного просто: почему мы вообще существуем? Точнее, почему существует вся эта материя — звёзды, планеты, мы с вами, — а вот антиматерии вокруг почти нет? Ведь по идее, после Большого взрыва их должно было родиться поровну.