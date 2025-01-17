Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Сдохни скорей грязный наркоман-старик🤮💩Зеленский съязвил...
  • Амара Карпова
    Это он за правду страдал😥Господи Защити и Сохрани его🙏он нужен России💯не то что оленевод тупой🤮Правда генерала П...
  • Игорь Васиков
    Ну и должность себе придумала эта Швабауэр...Хаос в школах Рос...

Учёные выяснили, почему целовать домашних собак вредно для здоровья

Учёные выяснили, почему целовать домашних собак вредно для здоровья

Животные могут передавать человеку опасные патогены.Исследователи из университета штата Пенсильвания предупреждают о потенциальной опасности домашних собак как носителей зоонозных инфекций, включая устойчивую к антибиотикам сальмонеллу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх