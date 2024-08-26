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Крымское информационное агентство

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В Минкульте Крыма обсудили реализацию библиотеками программы «Пушкинская карта»

В Минкульте Крыма обсудили реализацию библиотеками программы «Пушкинская карта»

Первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова провела рабочее совещание с руководителями республиканских библиотечных учреждений, посвященное реализации Всероссийской программы «Пушкинская карта».

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