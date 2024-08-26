В Минкульте Крыма обсудили реализацию библиотеками программы «Пушкинская карта»

Первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова провела рабочее совещание с руководителями республиканских библиотечных учреждений, посвященное реализации Всероссийской программы «Пушкинская карта».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии