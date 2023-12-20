Операция под грифом "секретно": как работают российские разведчики

Российские спецагенты выполнили и выполняют прямо сейчас крайне важную работу для успеха в СВО. Но узнать об этих невероятно сложных и опасных заданиях можно будет только спустя десятилетия, когда снимут гриф "Строго секретно".
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