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Операция под грифом "секретно": как работают российские разведчики

Российские спецагенты выполнили и выполняют прямо сейчас крайне важную работу для успеха в СВО. Но узнать об этих невероятно сложных и опасных заданиях можно будет только спустя десятилетия, когда снимут гриф "Строго секретно".

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