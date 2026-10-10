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США и ЕС в ближайшие недели намерены представить России единый план по Украине

США и ЕС в ближайшие недели намерены представить России единый план по Украине

Представители США, ЕС и Украины на переговорах в Майами обсудили возможность создания новой архитектуры безопасности между Россией и Европой, которая должна обеспечить мирные отношения на долгие годы.

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