США и ЕС в ближайшие недели намерены представить России единый план по Украине

Представители США, ЕС и Украины на переговорах в Майами обсудили возможность создания новой архитектуры безопасности между Россией и Европой, которая должна обеспечить мирные отношения на долгие годы.
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