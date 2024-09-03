В ближайшую субботу в Астрахани пройдет первая осенняя сельхозярмарка

На нее свою продукцию привезут производители из разных районов региона. В эту субботу, 7 сентября, при поддержке регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности в Астрахани близ Центрального стадиона состоится первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка.