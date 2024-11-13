Имена первых, пока ещё потенциальных, «назначенцев» Дональда Трампа на правительственные посты заставили взвыть субстанцию, которую люди, склонные к литературному английскому […] The post Трамп начал перетряхивать Вашингтон appeared first on Медиакратия.
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