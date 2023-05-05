Израильский концерн сообщил о создании новой беспилотной подводной лодки

Израильский концерн Israel Aerospace Industries (IAI) рассказал о строительстве новой беспилотной подводной лодки под названием The BlueWhale, предназначенной для ведения подводной разведки Длина субмарины – почти 11 м, диаметр составляет более 1 м.
Израильский концерн Israel Aerospace Industries (IAI) рассказал о строительстве новой беспилотной подводной лодки под названием The BlueWhale, предназначенной для ведения подводной разведки Длина субмарины – почти 11 м, диаметр составляет более 1 м.
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