Военная база США, расположенная в сирийской провинции Хасеке, подверглась обстрелу со стороны шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака".
Shafaq News: исламисты атаковали базу США в провинции Хасеки в Сирии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Гунькин
А вот реально предоставить Сирии пару кинжалов или цирконов . Правительство легитивное же там? Базы штатов кто туда звал? И мы не при чем и поддержку оказываем против террористов.. снести к черту их базы адекватка по Украине будет. Вы оружие предоставляете а почему мы не можем кому помогаем?
Ответить
23 час.
Сергей Гунькин
Башар асад вполне может требовать освободить свою страну. И мы вполне можем предоставить свое оружие. Почему бы нет?
Ответить
23 час.
Свежие комментарии