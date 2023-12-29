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Shafaq News: исламисты атаковали базу США в провинции Хасеки в Сирии

Shafaq News: исламисты атаковали базу США в провинции Хасеки в Сирии

Военная база США, расположенная в сирийской провинции Хасеке, подверглась обстрелу со стороны шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака".

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Комментарии
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Сергей Гунькин
А вот реально предоставить Сирии пару кинжалов или цирконов .  Правительство легитивное же там? Базы штатов кто туда звал? И мы не при чем и поддержку оказываем против  террористов..  снести к черту их базы адекватка  по Украине будет. Вы оружие предоставляете а почему мы не можем кому помогаем?
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23 час.
Сергей Гунькин
Башар асад вполне может требовать освободить свою страну. И мы вполне можем предоставить свое оружие. Почему бы нет?
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23 час.

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