Shafaq News: исламисты атаковали базу США в провинции Хасеки в Сирии

Сергей Гунькин

А вот реально предоставить Сирии пару кинжалов или цирконов . Правительство легитивное же там? Базы штатов кто туда звал? И мы не при чем и поддержку оказываем против террористов.. снести к черту их базы адекватка по Украине будет. Вы оружие предоставляете а почему мы не можем кому помогаем?