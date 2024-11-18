Почти 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в конце недели

Около половины месячной нормы осадков может выпасть в столице с 22 по 24 ноября. В эти дни погода ожидается неблагоприятной, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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