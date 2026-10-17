В Нижнем Новгороде 16 октября воздух прогрелся до +20,4°С, что на 2,4 градуса выше прежнего максимума, державшегося с 1923 года.
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