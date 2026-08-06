В Краснодарском крае правоохранители уничтожили очаги произрастания дикорастущей конопли

В рамках проведения второго этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудники ОМВД России по Ленинградскому району совместно с казаками Уманского районного казачьего общества, представителями администрации Ленинградского муниципального округа провели рейд по выявлению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии