Пришедшего на "голую" вечеринку в одном носке рэпера Vacio снова задержали

Николай Васильев, прославившийся за счёт своей выходки на "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, отметил Новый год в спецприёмнике, а затем его снова задержалиРэпер из Екатеринбурга Vacio, который всей стране стал известен после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, после выхода из спецприёмника снова был задержан.