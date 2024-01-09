Кузьменко без очков в 4-м матче подряд: 0 бросков в створ и «+1» за 12:54 с «Рейнджерс»

Форвард «Ванкувера» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:3). Россиянин получил 12 минут 54 секунды игрового времени (все – в равных составах, большинства у «Кэнакс» не было) и завершил встречу с показателем полезности «+1».