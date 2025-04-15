«До свидания!»: Агата Муцениеце сбежала от журналистов, услышав вопрос про травлю сына Тимофея

Актриса Агата Муцениеце не стала отвечать на вопрос журналистов, касающийся ее сына Тимофея. Сотрудники прессы пытались выяснить, действительно ли мальчика травят в школе из-за танцев мамы в кабаре, однако звезда «Закрытой школы» предпочла сбежать.
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