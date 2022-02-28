Председатель СК России дал ряд поручений о фиксации новых обстрелов со стороны ВСУ по мирному населению в Донбассе

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата продолжить работу по фиксации и закреплению доказательств о новых случаях получения ранений и гибели мирных граждан в Донецкой Народной Республике в результате обстрела ВСУ.
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