В «VK Видео» внедрили ИИ. Он распознает речь и пишет субтитры

«VK Видео» улучшает распознавание речи: точность выросла на 25%\u000D\u000AКомпания VK (ранее Mail.ru Group) анонсировала обновление платформы «VK Видео», внедрив новые алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического распознавания речи и создания субтитров в различных видеороликах.
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