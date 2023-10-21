В Челябинской области в садах в октябре созрела клубника. Фото

В Челябинской области несмотря на приближение зимы на садовых участках созрела клубника. О появлении ягод рассказала председатель союза журналистов региона, редактор газеты «Саткинский рабочий» Светлана Зайцева.
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