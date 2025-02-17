С возрастом у нейросети может начаться деменция, выяснили ученые

Исследователи выявили признаки "когнитивного ухудшения" у крупных языковых моделей ИИ Исследователи из Израиля и Великобритании обнаружили, что крупные языковые модели ИИ, такие как ChatGPT и Gemini, демонстрируют признаки снижения когнитивных способностей с возрастом.