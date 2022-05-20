Режиссер Серебренников призвал отменить санкции в отношении Романа Абрамовича

Российский режиссер Кирилл Серебренников во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале после премьеры своего фильма "Жена Чайковского" призвал снять санкции с российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает издание The Hollywood Reporter.
Российский режиссер Кирилл Серебренников во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале после премьеры своего фильма "Жена Чайковского" призвал снять санкции с российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает издание The Hollywood Reporter.
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